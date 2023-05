Ballottaggio sindaco Terni, i voti per sezione – Documento

Record – l’unica oltre il 70% nel rapporto tra voti validi in favore e totali, schede nulle, bianche e contestate comprese – alla sezione 52 (Le Grazie, via dei Ciclamini), dato più basso alla numero 13 (meno del 37%, all’Anita Garibaldi di via I Maggio). Sono alcune delle curiosità che emergono su Stefano Bandecchi dal resoconto in cifre del ballottaggio che lo ha visto vincitore su Orlando Masselli: l’imprenditore livornese ha guadagnato in tutte e 129 le sezioni. Di seguito il documento con i numeri. Anche all’ex scuola elementare di Giuncano il neo primo cittadino ha ottenuto poco (53 su 143, poco più del 37%), mentre nella struttura di via Ippocrate (numero 120) ha sfiorato il 70%. Sono 37.959 su 87.622 gli elettori che sono andati a votare.

