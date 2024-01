Banconista 54enne muore al supermercato stroncata da un malore

Tragedia lo scorso 31 dicembre in un supermercato di Corciano (Perugia) dove una dipendente di 54 anni, banconista, ha perso la vita sul lavoro. Dopo aver accusato un primo malore, la donna avrebbe detto ai colleghi di voler andare al bagno ma, dopo pochi passi, è crollata a terra e inutili sono stati i soccorsi portati da personale, clienti presenti e quindi operatori del 118 intervenuti sul posto. La prima e unica ipotesi è che la donna, residente a Castel del Piano e molto conosciuta anche in ragione della sua professione a stretto contatto con il pubblico, sia deceduta per cause naturali. Sul posto per i rilievi anche le forze dell’ordine.

