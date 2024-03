Bandecchi e il ‘maxi’ gruppo Whatsapp elettorale: «Mi spiace, errore in buonafede»

Condividi questo articolo su

















Un gruppo Whatsapp denominato ‘Pubblicità elettorale’, aperto martedì mattina dallo staff del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, su cui sono stati riversati centinaia di contatti di ogni tipo, locali e nazionali: politici, amministratori, imprenditori, giornalisti, sportivi e via dicendo. Forse l’intenzione originaria non era proprio quella di dare vita ad un maxi gruppo elettorale – il voto europeo si avvicina e Alternativa Popolare sarà in campo -, tanto che nel giro di poco, fra chi si è cancellato e chi è stato rimosso, in alcuni casi dallo stesso Bandecchi, il gruppo è presto svanito nel nulla. A spiegare l’accaduto è lo stesso sindaco e leader di AP. Di seguito il video.