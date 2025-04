«Ho un’indagine di Finanza e procura di Roma sull’università Niccolò Cusano che rigarda anche quanto fatto con la Ternana Calcio. Lo stesso varrà per la Ternana Women dopo la promozione in serie A. Ma il Governo deve intervenire: può essere una università proprietaria di una squadra di calcio di serie A? Se non esiste una legge, che la facciano. Io non posso essere indagato ogni giorno». Il sindaco di Terni – e presidente della Ternana Women – Stefano Bandecchi, dice la sua dopo la recente vittoria del campionato di serie B femminile e l’ipotesi che, essendo la serie A un campionato professionistico, UniCusano e quindi Bandecchi debbano disimpegnarsi dalla società rossoverde. Di seguito le dichiarazioni.

