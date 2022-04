Bandecchi-Tesei e quel comunicato ‘corretto’ post incontro. Intanto il ghiaccio è stato rotto

Il primo comunicato diffuso dalla Ternana Calcio era di taglio piuttosto ‘istituzionale’, con qualche passaggio se non di entusiasmo, quantomeno di buon ottimismo per il doppio progetto – stadio più clinica privata – che il presidente Stefano Bandecchi ha illustrato martedì pomeriggio a Perugia, alla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Poi, dopo meno di un’ora, quel comuinicato è stato corretto, limato, rendendolo leggermente più tenue – in termini di ottimismo – nella parte relativa al pensiero della Regione e della Tesei sulle due opere. Cosa sia accaduto in quel lasso di tempo, lo sanno i diretti interessati. L’effetto però, quello di una presidente Tesei più ‘abbottonata’, rappresenta un po’ la notizia, più della nota stessa che comunque resta cordiale, come i toni dell’incontro, e che apre spiragli per il lavoro che la Ternana intende portare avanti. All’incontro erano presenti anche il capo di Gabinetto della presidenza della Regione, Federico Ricci, l’assessore Enrico Melasecche ed il project manager Sergio Anibaldi.

Le due note

Questo il primo comunicato stampa: «Il presidente Stefano Bandecchi, con a fianco il vice presidente Paolo Tagliavento, a margine dell’incontro con la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha espresso soddisfazione per il clima disteso, cordiale e propositivo che si è da subito instaurato. La presidente ha compreso il valore del progetto stadio-clinica, dalla valenza strategica per tutta la Regione e non soltanto per l’area del Ternano e si è detta pronta a mettere in campo tutti i mezzi necessari affinchè il progetto stesso possa andare a buon fine. Ora la ‘palla’ passa ai tecnici (anche la Ternana Calcio è pronta a mettere a disposizione ottimi professionisti, se ciò si rendesse necessario), con la speranza che quanto prima possa vedere la luce questa doppia opera di straordinario valore, da ogni punto di vista».

E questo il secondo: «Il presidente Stefano Bandecchi, con a fianco il vice presidente Paolo Tagliavento, a margine dell’incontro con la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha espresso soddisfazione per il clima disteso, cordiale e propositivo che si è da subito instaurato. La presidente ha ribadito la disponibilità della Regione a seguire l’iter previsto dalle procedure per arrivare alla realizzazione di un progetto importante per il territorio ternano e per l’Umbria intera. Ora la ‘palla’ passa ai tecnici (anche la Ternana Calcio è pronta a mettere a disposizione ottimi professionisti, se si rendesse necessario), con la speranza che quanto possa vedere la luce quanto prima questa doppia opera di straordinario valore da ogni punto di vista».

Perché?

Con questa correzione la Tesei – e quindi il suo staff – hanno forse voluto soltanto ribadire, in una posizione di terzietà istituzionale, l’assoluto rispetto delle procedure previste per le opere? In primis la clinica privata e i suoi posti convenzionati. Possibile. Ma, come in ogni cosa, saranno i fatti a parlare e l’incontro di martedì è servito intanto per conoscersi meglio, dare sostanza alle reali intenzioni del patron Bandecchi, creare un clima ed un confronto più diretti. Le difficoltà, che molti immaginano, forse restano tutte lì e diversi saranno gli ostacoli da affrontare ancora. Ma un passo doveroso è stato compiuto: ne restano molti altri su cui i riflettori non smetteranno di fare luce, da qualsiasi lato si guardi la questione. Chi si espone – al solito – è Melasecche: «Si è aperto un percorso che presenta possibilità di successo e grandi soddisfazioni per tutti». Non resta che attendere.