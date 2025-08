«Se tra i suoi innumerevoli impegni trovasse il tempo di fare un salto a Casteltodino (Montecastrilli), apprezzerà il ‘concerto’ del passaggio dei veicoli sull’asfalto distrutto che delizia da mesi chi vive da quelle parti. Nell’attesa, si consulti con i suoi tecnici, in perfetta sintonia con quelli della presidente ‘di prima’ che sostiene di averle lasciato strade ‘ben messe’ e soldi per completare il lavoro dove lei non ha fatto in tempo». Questo il tema della missiva che l’ex sindaco di Acquasparta, Voltero Petrocchi, ha inviato al presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, in questi giorni. Per sollevare il tema della situazione di alcune strade del territorio di competenza dell’ente. «Le scrivo per ricordarle quanto affermava mentre si insediava al vertice della Provincia – è l’incipit della missiva -, prima che la campagna per le elezioni in Campania le sottragga altro tempo. Diceva, grossomodo, che avrebbe ‘cambiato verso’ all’ente e che gli effetti si sarebbero visti su tutto il territorio della Provincia (in attesa di allargarne i confini). Se arriveremo a Spoleto e dintorni lo vedremo, mentre al momento constatiamo che molte ‘chiacchiere’ c’erano prima ed altrettante adesso».