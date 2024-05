Bari-Ternana, maxischermi al Liberati. Tre settori aperti, si paga 5 euro

Giovedì sera c’è l’andata del playout Bari-Ternana e la società rossoverde ripropone i maxischermi allo stadio ‘Liberati’ per godersi il match. Con qualche novità rispetto a quanto accaduto con la Feralpisalò.

Le modalità

In primis i settori aperti saranno tribuna/distinti B, curva est Viciani e curva nord: «L’accesso allo stadio sarà libero (senza biglietto) fino ai 6 anni non compiuti e di 5 per tutti gli altri. Le persone con disabilità non deambulanti potranno accedere direttamente al prefiltraggio della Curva Est-Viciani per poi raggiungere i Distinti B dove lo steward di servizio consegnerà il titolo d’accesso. I biglietti saranno in vendita presso i botteghini dello stadio Liberati giovedì 16 maggio a partire dalle 16 e presso i seguenti esercizi, a partire dalle 15 di mercoledì 15 maggio».

Bar tabaccheria Natalini, via del Rivo, 98/A

Tabaccheria Boccolini, via del Rivo, 71

Tabaccheria Valentina, via del Rivo, 264

Sail Post, Corso Vecchio, 229

Caffè Aci, via Fratelli Rosselli, 15

New Sinfony, Galleria del Corso, 12

Bar San Giovanni, via Pastrengo, 10

Tabaccheria Fortini, viale della Stazione, 41/A

Caffè 2000, via Narni, 246

«I tagliandi non saranno nominali, non servirà quindi fornire il documento di riconoscimento al momento dell’acquisto. Non è prevista vendita online. Raccomandiamo ai tifosi di non recarsi al Liberati troppo a ridosso dell’inizio dell’evento per evitare file e disagi ed agevolare i controlli necessari», la nota della Ternana.