Bartoccini salva ancor prima di terminare la partita decisiva

Serviva una vittoria e vittoria è stata. Ma alla fine poteva anche non essere necessario perché – mentre a Casalmaggiore la Bartoccini giocava il terzo set – arrivava notizia che Roma era sotto 2-1 (e pur vincendo non poteva raggiungere Perugia, distante tre punti) mentre Trentino era finita ko 3-0. Pur perdendo in 3 set, quindi, le ragazze di coach Cristofani avrebbero conservato la categoria. Per la cronaca è finita 2-3 (25-21, 15-25, 25-21, 22-25, 16-18).

Vigilia tesa, trasferta pagata

Il presidente Bartoccini aveva organizzato una trasferta con i fiocchi: tutto pagato per i tifosi che avrebbero seguito la squadra nel cremonese, per giocare contro Casalmaggiore, una partita diventata purtroppo decisiva per la squadra femminile perugina dopo il crollo nell’ultimo periodo, figlio anche di un calendario stressante, con tanti recuperi uno dopo l’altro.

Tre anni sulle montagne russe

Anche nel 2022/2023 Perugia avrà due squadre in A1, maschile e femminile. Sarà il quarto anno consecutivo e ancora una volta la salvezza arriva quasi per il rotto della cuffia. Nel 2020, una Bartoccini mestamente sul fondo della classifica fu ‘salvata’ dalla pandemia: campionato fermo, classifica cristallizzata a retrocessioni bloccate. L’anno successivo, dopo un inizio stentato, fu necessario il cambio di allenatore, con Mazzanti – allenatore della nazionale italiana – autore di mezzo miracolo e capace di portare la squadra ai playoff, persi ai quarti. Quest’anno, un cammino costante, ma una squadra mai capace di compiere il salto di qualità, con l’ampio margine accumulato a inizio del girone di ritorno vanificato con un pessimo finale. «L’importante è il risultato!», ha commentato a caldo il presidente. Si festeggia comunque, ma per il futuro andranno fatte delle scelte.