Baschi, chiusa la statale 448 dopo le verifiche al ponte

La strada statale 448 ‘Di Baschi’ è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso dal chilometro 2,500 al chilometro 3,500. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’ispezione strutturale periodica che ha evidenziato alcune criticità strutturali ad una trave principale del ponte sul lago di Corbara, nel comune di Baschi. Le attività di verifica sono in corso e continueranno per tutta la giornata di mercoledì.

I percorsi alternativi

Tutti i veicoli provenienti da Orvieto e diretti a Todi vengono deviati in autostrada fino ad Orte per poi proseguire sulla E45 fino a Todi. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Todi. I veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate provenienti da Orvieto Scalo potranno anche seguire il percorso alternativo di competenza delle amministrazioni provinciali di Terni e Perugia attraverso la SS 71, SR 79bis, SS 448 al chilometro 20,150. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Todi.