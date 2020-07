Baschi-Todi, verifiche statiche sul ponte di Corbara

Non finiscono i grattacapi per la viabilità umbra: a seguito dell’ingente mole di traffico pesante che – a causa della chiusura del viadotto Montoro – nelle ultime settimane si è riversato lungo la strada statale 448 tra Baschi e Todi, si è resa necessaria un’immediata verifica statica del ponte che attraversa il lago di Corbara, nel territorio del Comune di Baschi. A comunicarlo è il sindaco, Damiano Bernardini, sulla scorta di un’ordinanza disposta martedì mattina dall’Anas. L’operazione richiederà una limitazione del traffico tramite senso unico alternato regolato da semaforo.

Il sindaco Bernardini: «Serve monitoraggio»

«Il ponte è stato fortemente sollecitato – spiega il sindaco Bernardini -, pagando le conseguenze dello spostamento lungo la direttrice Orvieto-Todi del traffico. Anas ha ritenuto opportuno disporre una verifica immediata, ci auguriamo che si possa concludere nel più breve tempo possibile e in maniera positiva, visto che il tratto è percorso non solo dai residenti della zona ma anche da molti cittadini umbri». Di certo, la parziale chiusura del ponte è una dimostrazione ulteriore dello stato non ottimale delle infrastrutture regionali.