«Basta domiciliari»: preferisce il carcere alla convivenza con la sorella. E il giudice lo accontenta

Si è presentato nella caserma dei carabinieri di Bastia Umbra e, senza mezzi termini, ha spiegato che non voleva più stare agli arresti domiciliari. Non nel senso che voleva ad ogni costo tornare libero, ma che preferiva perfino il carcere alla convivenza con la sorella, con cui le liti erano all’ordine del giorno. Di fronte a tale stato di cose, i militari hanno allertato il Giudice di Sorveglianza di Perugia che lo ha ‘accontentato’ – l’uomo è un 60enne originario di fuori regione ma residente da anni nella zona di Bastia -, disponendo nei suoi confronti la custodia in carcere in luogo dei domiciliari. Così stato accompagnato nella struttura perugina di Capanne.

Condividi questo articolo su