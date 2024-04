Bastia Umbra: bimba di 6 anni travolta da un’auto. È in intensiva

Una bambina di appena 6 anni è stata investita da un’autovettura, nel pomeriggio di mercoledì intorno alle ore 18 a Bastia Umbra, ed è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘ con un articolo a firma di Massimiliano Camilletti. La piccola, sfuggita al controllo dei familiari, usciva di corsa da via Francesco Innamorati ed è stata colpita in via San Rocco dall’auto condotta da una donna di circa 40 anni, risultata negativa all’alcol test cui è stata sottoposta dai carabinieri della Compagnia di Assisi. Subito soccorsa dal 118, la piccola è stata portata in ospedale in ‘codice rosso’, con diversi traumi anche alla testa: fortunatamente – riporta il quotidiano – non è in pericolo di vita, anche se – chiaramente – le conseguenze non sono state affatto lievi per la bimba, centrata in pieno. Il mezzo è stato posto sotto sequestro in ragione della prognosi – riservata -, alla luce degli accertamenti che l’autorità giudiziaria intenderà disporre per ricostruire compiutamente l’accaduto. Vicenda che ha sollevato polemiche sulla sicurezza stradale nel centro bastiolo e su episodi che, ciclicamente, si ripetono anche con una certa gravità.

Condividi questo articolo su