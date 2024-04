Festa sportiva a Bastia Umbra per Giovanni e Raffaele Cinquegrana, capaci di conquistare l’oro ai campionati europei di atletica leggera nella staffetta 4×200 metri in Polonia. Per loro c’è stato il riconoscimento del sindaco Paola Lungarotti e dell’assessore Filibero Franchi a nome di tutta la comunità; presente anche il consigliere regionale Andrea Fora, il presidente di Athlon Claudio Lazzari, la numero uno dell’Ente Palio e il capitano del rione Moncioveta. «Una grande emozione per Bastia, festeggiato da tutti i presenti nei confronti degli atleti vincitori».

