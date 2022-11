Bastia Umbra: rogo in casa. Anziana messa in salvo dal 115

Abitazione in fiamme nel pomeriggio di lunedì a Bastia Umbra. Una donna di 86 anni, residente nello stabile, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Assisi e una squadra a supporto, proveniente dalla centrale di Perugia. Significativi i danni per l’abitazione, con l’incendio che sarebbe partito al piano terra da un materasso. I pompieri hanno messo in sicurezza in locale interessato dalle fiamme e, contemporaneamente, evacuato l’anziana consegnandola al 118.

