Bct Terni, tempo di gara per il bar: 5.100 euro l’anno

Biblioteca comunale di Terni, è tempo di gara per il bar. A palazzo Spada è stato firmato il documento per avviare la procedura utile alla concessione quinquennale della struttura al secondo piano dell’edificio: si parla di 49 metri quadrati interni e 50 per il terrazzo esterno pertinenziale. Valore a base d’asta? 5.100 euro l’anno, come valutato dall’ufficio patrimonio. Palla in mano al dirigente Andrea Zaccone e alla responsabile del procedimento Franca Nesta. Tra le condizioni previste nel bando c’è il fatto di dover concordare con l’amministrazione l’assortimento ed i prezzi dei prodotti in vendita.

IL BANDO PER IL BAR: BASE D’ASTA 5.100 EURO L’ANNO