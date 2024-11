Umbria Food Awards 2024: Vallenera miglior liquirificio

Tempo di premiazioni nell’ambito degli Umbria Food Awards 2024. A ricevere il riconoscimento per il miglior liquorificio umbro 2024 è l’artigianale Vallenera che, al contempo, ha conquistato anche il premio speciale per la ‘valorizzazione del territorio’.

«La nostra missione – commenta in merito Maurizio Cappelletti, mastro liquorista e fondatore dell’azienda – è sempre stata quella di raccontare l’Umbria attraverso i nostri liquori, rispettando le materie prime e valorizzando le tradizioni locali. Questi riconoscimenti ci spingono a fare ancora di più per il nostro territorio, non fermandoci solo ai confini regionali. Il nostro liquorificio artigianale si sta espandendo anche a livello nazionale ed europeo».