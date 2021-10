Benevento-Perugia, pari con rammarico per il Grifo di Alvini

Ci avrebbero messo la classica firma gli eroici tifosi che sono arrivati fino a Benevento per seguire l’amato Grifo. Invece, a partita finita, questo zero a zero lascia l’amaro in bocca soprattutto alla truppa di Alvini, per la sensazione di poterla sbloccare – nel primo tempo soprattutto – e per almeno due parate salva risultato.

La partita

Primo tempo

Dopo un tentativo di Elia, il Perugia prende le misure; va prima in gol con Segre (annullato per fuorigioco), poi un tiro di Kouan lambisce il palo. A metà tempo occasione sprecata da De Luca e – soprattutto – da Kouan che, solo davanti al portiere, non trova il tempo giusto per l’impatto risolutivo su cross. Sul finale di tempo ancora un tiro di Lisi. La replica dei padroni di casa con Insigne.

Secondo tempo

Nella ripresa, perso Rosi per infortunio, Alvini inserisce Curado e la manovra ne risente, complice anche la maggiore pressione della squadra di Caserta. Lapadula sale in cattedra e sfiora il gol in due occasioni. Poi ad Insigne viene annullato un gol per fuorigioco. Angella salva sul neo entrato Moncini ma è ancora il Perugia a rendersi pericolosissimo al 72’ con Kouan che colpisce il palo con un violento rasoterra; poco dopo è Paleari a salvare i suoi su Matos.

Alvini: «Volevo vincerla»

«Eravamo davanti a duecento tifosi che stanotte torneranno a casa alle 4 come noi – dice Massimiliano Alvini – ed è soprattutto per loro che sono dispiaciuto; dobbiamo migliorare nella conclusione, che oggi ci è mancata, anche per merito di Paleari».

Arrabbiato anche Caserta: «Troppa paura»

«Non possiamo regalare un tempo agli avversari – dice Fabio Caserta a Otto Channel, che distribuisce la diretta – e soprattutto non possiamo avere fretta in certi momenti, tentando la giocata, dobbiamo giocare da squadra; abbiamo paura di fare determinate cose e ci mettiamo a lanciare lungo e non mi piace perché non abbiamo certe caratteristiche».

Benevento – Perugia 0-0

Benevento: Paleari, Letizia, Acampora (34′ st Tello), Calò (30′ st Viviani), Elia (30′ st Brignola), Lapadula, Vogliacco, Foulon (1′ st Masciangelo), Insigne (18′ st Moncini), Ionita, Barba.

Allenatore: Caserta.

A disposizione: Muraca, Manfredini, Basit, Vokic, Di Serio, Sau, Talia.

Perugia: Chichizola, Rosi (1′ st Curado), Angella, Segre, Burrai (19′ st Santoro), De Luca (38′ st Carretta), Matos, Kouan, Ferrarini, Zanandrea (24′ st Sgarbi), Lisi (19′ st Falzerano).

Allenatore: Alvini

A disposizione: Fulignati, Righetti, Gyabuaa, Carretta, Murano, Murgia, Ghion, Vanbaleghem.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli (Antonio Vono di Soverato – Daisure Yoshikawa di Roma 1) IV° ufficiale: Daniele Rutella di Enna

VAR: Luca Sacchi di Macerata

AVAR: Ciro Carbone di Tortolì

Ammoniti: Acampora, Curado, Letizia, Lapadula.