Bertolaso dice no alla chiusura della strada da Foligno-Civitanova

La chiusura della strada statale 77var della Val di Chienti fra Foligno e Civitanova Marche «è stata revocata, in accordo con la Regione Umbria, al fine di agevolare le attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria. La strada resta pertanto regolarmente transitabile in entrambe le direzioni». A comunicarlo l’Anas.

Pavimentazione della galleria Sostino

Nella giornata di martedì dovevano cominciare i lavori di pavimentazione in calcestruzzo all’interno della galleria Sostino, dove erano stati notati segnali di degrado della strada; per questo era stato chiesto il ripristino in alcuni punti alla ditta responsabile. I lavori sarebbero durati fino al 23 dicembre.

La telefonata di Bertolaso

Ma vista la concomitanza col particolarissimo periodo di lockdown e visto che non si trattava di interventi urgenti, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il nuovo consulente Covid della Regione Umbria, Guido Bertolaso, ha chiesto il rinvio dei lavori ad un periodo diverso (forse addirittura primavera): sarebbe stato infatti troppo disagevole e lento il passaggio per eventuali trasbordi di malati verso le Marche, considerando che quello è l’unico asse viario a scorrimento veloce che collega il folignate con le Marche. Il percorso alternativo, pieno di curve, dura almeno 40 minuti in più.

