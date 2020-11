Interventi di manutenzione della pavimentazione in calcestruzzo all’interno della galleria “Sostino” sulla Foligno-Civitanova. Per questo motivo, la carreggiata in direzione di Macerata della strada statale Val di Chienti sarà chiusa dal 3 novembre fino al 23 dicembre, dal lunedì al venerdì, nel tratto compreso tra Foligno (innesto SS3 Flaminia) e Colfiorito, in provincia di Perugia. Il traffico è dirottato sulla ex statale 77.

