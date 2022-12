Biblioteca Terni, per i lavori ‘acrobatici’ sulla torre palla in mano ai milanesi

di S.F.

Dalla Lombardia a Terni per la manutenzione straordinaria – pulizia in primis – della torre panoramica della biblioteca di Terni. A distanza di mesi dall’avvio dell’operazione restyling della Bct a cura della Ng Costruzioni ed impianti di Napoli, c’è il via libera formale al subappalto per la prosecuzione dell’attività più complessa: se ne occuperà la EdiliziAcrobatica SpA di Milano per un importo contrattuale di 18 mila euro, il 16,29% dell’intero appalto che ha riguardato anche il consolidamento ed il recupero delle fasce marcapiano/sporti di gronda, il lavoro sulle parti lapidee/marmoree della facciata, la tinteggiatura e ulteriori opere di sistemazione. Sarà quantomeno curioso vederli in azione.