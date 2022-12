Bimbo ingoia pallina di hashish: lavanda gastrica per salvarlo

In ospedale per aver ingoiato una pallina di hashish da mezzo grammo: questa la sorte incredibile toccata ad un bimbo di appena 2 anni, nella serata di sabato a Perugia. Il piccolo è stato preso in consegna dai sanitari del pronto soccorso del ‘Santa Maria della Misericordia’ e sottoposto a lavanda gastrica. Sta bene ma, certo, l’episodio è finito all’attenzione delle autorità e lascia senza parole.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero‘, in un pezzo a firma di Michele Milletti, il bambino – residente con i propri genitori nella zona di Castel del Piano – ha ingerito la droga, una dose di ‘fumo’, che aveva le sembianze di una pallina. Forse lasciata lì dagli amici dei genitori del piccolo ma comunque in un contesto che, a prescindere dall’eventuale scherzo sottostante, la procura della Repubblica per i minorenni di Perugia ed i carabinieri della Compagnia di Perugia devono accertare.

Il bimbo potrebbe aver pensato che, visto il colore e la forma, quello era un gustoso cioccolatino. La realtà, ovviamente, era ben diversa e appena resisi conto dell’accaduto, i genitori lo hanno portato in ospedale, spiegando cosa era appena successo. Ora il piccolo sta bene, dopo le cure dei sanitari dell’emergenza e della pediatria del nosocomio perugino. Resta il rischio corso per una cosa difficile anche da immaginare.