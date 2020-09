Bisturi, manganello e droga in tasca: arrestato spacciatore

Il controllo è scattato nella notte di sabato scorso in piazza Bellucci, a Ponte San Giovanni (Perugia). Due i soggetti ‘sospetti’, uno dei quali si è dato subito alla fuga mentre l’altro – 25enne tunisino senza fissa dimora e con precedenti di polizia – ha opposto una certa resistenza, costringendo i carabinieri a bloccarlo con l’utilizzo dello spray urticante.

Scoperto

Il motivo di tanta agitazione è stato presto chiarito: addosso aveva 20 grammi di hashish e 662 euro in contanti. Non solo. Con sé aveva anche un coltello, un bisturi, un tirapugni e un manganello telescopico. Scontato l’arresto in flagrante – e a posteriori si capisce quanto la colluttazione con i militari sia stata rischiosa – poi convalidato dal tribunale di Perugia. Per il 25enne sono scattate anche le denunce per falsa attestazione della propria identità e porto di oggetti/armi atti ad offendere.