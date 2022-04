La Ternana mantiene vive residue speranze playoff: colpaccio al 94′ a Cittadella

Le speranze di raggiungere il posizionamento playoff della Ternana sono ancora vive, pur restando una missione più che complicata. Motivo? Una doppietta di Alfredo Donnarumma che stende il Cittadella in terra veneta, dove le Fere storicamente hanno sempre faticato – non vincendo mai – e non poco. Con tanto di gol del momentaneo pareggio al 90′ dell’umbro Tavernelli e il clamoroso guizzo in extremis del 99 che regala il bottino pieno all’undici di Cristiano Lucarelli. Esultanza e subito testa a martedì pomeriggio perché al Liberati arriva il Lecce, in lotta per la promozione nella massima serie. Festa per gli oltre cento supporter Fere al Tombolato.

Furlan e Boben dall’inizio. Portieri protagonisti



Lucarelli opta ancora per la difesa a tre e la coppia Donnarumma-Partipilo davanti, il rientrante Defendi va in panchina. Pronti, via e il Cittadella sfiora il vantaggio grazie ad un contropiede scattato sugli sviluppi di una punizione a favore della Ternana: Baldini fugge in velocità e cerca il piazzato dal limite dell’area, Iannarilli si allunga e devia in calcio d’angolo. Immediato alto ritmo dai veneti e match pimpante. La Ternana reagisce e al 5′, sulla combinazione tra Proietti e Donnarumma, mette i brividi a Kastrati: il portiere riesce a stoppare con il piede il diagonale del 99, ben servito in profondità dal centrocampista. Non c’è molta precisione ma le occasioni di certo non mancano: al 18′ è ancora l’estremo difensore ciociaro ad evitare la marcatura dei padroni di casa con un guizzo sul colpo di testa di Visentin, abile a colpire in seguito ad un piazzato dalla trequarti. Ancora Cittadella al 26′ quando Sørensen perde un duello aereo con Beretta e la punta granata prova a sorprendere Iannarilli con un destro a giro: da dimenticare l’esecuzione, si resta sullo 0-0.

Ancora chance Donnarumma, poi il 99 non perdona



Alla mezz’ora si rivede la Ternana dopo un segmento di gara favorevole ai veneti. Guizzo di Palumbo sulla destra e assist in area per Donnarumma che, di testa, non centra lo specchio della porta nonostante l’ottimo posizionamento (forse ostacolato dal centrale danese nella circostanza). Alla terza chance l’ex Brescia non perdona: assist da rimessa laterale di Proietti, l’attaccante si infila tra i centrali del Cittadella ed in pallonetto da posizione defilata beffa Kastrati. Veneti allo sbando in fase difensiva e l’undici di Lucarelli sfiora il bis al 40′: palla persa in mediana da Pavan, rapida transizione offensiva e mancino debole – respinto in angolo – di Partipilo solo davanti al portiere albanese. Si va al riposo sullo 0-1. Incontro equilibrato.

C’è Koutsoupias, poi Defendi

In avvio di ripresa c’è subito una novità in casa Fere con l’ingresso del greco al posto di Proietti. Buon piglio Ternana e raddoppio Donnarumma sul servizio di Partipilo: fuorigioco del 99 – giusta segnalazione – e punteggio invariato. Il Cittadella prova ad aumentare i giri ma i rossoverdi non subiscono nulla di fatto. Al 58′ secondo cambio Lucarelli con l’ingresso di capitan Defendi al posto di Furlan: al quarto d’ora è proprio il 36enne ad assistere con un gran cross il 21 pugliese che, tuttavia, con lo stacco aereo non riesce ad indirizzare bene la sfera. Match senza pause ora. Dall’altro lato serve un ottimo Bogdan – in tackle – a bloccare il diagonale di Beretta sull’assist di Antonucci. Aumenta il pressing dei veneti e il tecnico livornese toglie dal terreno di gioco l’ex Salernitana (ammonito) per inserire Celli.

Ultimi minuti: due gol ed esultanza Fere



Negli ultimi dieci minuti il trainer toscano dà spazio anche a Ghiringhelli e Paghera per Martella e Agazzi, entrambi ammoniti e stanchi. Nel finale accade di tutto perché al 90′ l’umbro – è di Città di Castello, l’assist è di Pavan – Tavernelli pareggia i conti su una delle poche disattenzioni rossoverdi di giornata in ambito difensivo. Ma i ragazzi di Gorini non avevano fatto i conti con l’ultimo spunto del duo Partipilo-Donnarumma: scatto e assist al bacio del pugliese per il centravanti che, di testa, infila in porta al 94′ per l’1-2 definitivo. In precedenza era stato annullato per fuorigioco un gol di Celli dopo un abbaglio di Laribi in mediana. La rete valida è comunque arrivata ed i tre punti ci sono: in classifica si raggiunge proprio il Cittadella a quota 44. Tra i migliori del pomeriggio veneto anche Palumbo.

Lucarelli, la corsa e il divertimento



«Abbiamo preso un gol inaspettato, non c’erano segnali di pericolo. I ragazzi anziché perdersi – le parole ai microfoni di Alessandro Laureti di Am Terni Channel – hanno voluto questa vittoria a tutti i costi, due gol in altrettanti minuti: uno annullato e uno valido. Direi che è più che meritata la vittoria. La mia corsa come quella di Mazzone? È la prima volta che mi sono permesso un’esultanza sopra le righe, forse solo con il Bari. Una grande gioia perché abbiamo preparato il match due settimane nel minimo dettaglio. Io ed i ragazzi non ci siamo divertiti, ma serviva giocare così oggi. Ci siamo adattati a loro, abbiamo dimostrato maturità. Playoff? Nulla è impossibile, certo, non è facile per l’ultimo posto».

Il tabellino

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (57′ Cassandro), Visentin, Perticone (c), Benedetti; Vita (74′ Varela), Pavan, Mastrantonio (57′ Laribi); Antonucci (86′ Thioune); Beretta (74′ Tavernelli), Baldini. A disposizione: Manfrin, Maniero, Donnarumma, Del Fabro, Danzi, Icardi, Mazzocco. Allenatore: Edoardo Gorini

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Boben, Sørensen, Bogdan (68′ Celli); Furlan (c, 58′ Defendi), Agazzi (79′ Paghera), Proietti (46′ Koutsoupias), Palumbo, Martella (79′ Ghiringhelli); Partipilo, Donnarumma. A disposizione: Krapikas, Ndir, Mazza, Capone, Rovaglia, Peralta, Mazzocchi. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Gianpiero Miele della sezione di Nola (assistenti Giacomo Paganesi di Bergamo e Marcello Rossi di Biella, IV ufficiale Federico Fontani di Siena). Addetto Var Daniele Paterna di Teramo, assistente Pasquale Capaldo di Napoli

Reti: 90′ Tavernelli (C); 37′ e 90+4′ Donnarumma (T)

Ammoniti: 9′ Vita, 52′ Benedetti, 81′ Varela, 90+2′ Thioune (C); 33′ Furlan, 54′ Agazzi, 56′ Bogdan, 66′ Martella, 87′ Ghiringhelli (T)

Calci d’angolo: 5-4

Recupero: 0;



Spettatori: 1.185 (133 della Ternana), incasso 7.052 euro