Narni Scalo, arriva Bobby Solo: concerto sabato 9 ottobre

Non solo Terni. Roberto Satti – in arte Bobby Solo – ci ha preso gusto e il prossimo 9 ottobre tornerà ad esibirsi sul territorio: sarà protagonista sabato 9 ottobre con inizio alle 20.30 a Narni Scalo per una cena-spettacolo.

L’evento

La cena-spettacolo si svolgerà allo Scalo 82 e si avvale del patronicio del Comune di Narni. Per assistere alla performance del noto cantante sarà necessario prenotarsi: il concerto si terrà all’aperto, nel grande prato che si apre negli spazi antistanti il locale, nel rispetto delle normative anti-Covid. Verrà accompagnato da una band (chitarra, basso e batteria) con la quale eseguirà tutti i brani in versione acustica.