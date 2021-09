Bobby Solo giovedì in concerto a Cospea

Una delle stelle della musica italiana a cavallo fra gli anni ’60 e ’80, ispirato sin dall’origine da ‘Elvis the Pelvis’ e seguito da un pubblico per lo più maturo – ma anche fra i giovani c’è chi lo conosce – che non ha mai smesso di volergli bene. Roberto Satti, in arte ‘Bobby Solo’, arriva a Terni e giovedì 9 settembre – dalle ore 20.30 – si esibirà al Bar Cospea di via Marzabotto. Il repertorio sarà quello classico, da ‘Una lacrima sul viso’ a ‘Se piangi, se ridi’, fino a ‘Non c’è più niente da fare’ e tutta una serie di successi rock, blues, country e soul che ne hanno costellato la carriera musicale. A 76 anni la sua voce si fa ancora rispettare e in tanti sono già pronti ad applaudirlo, anche a Terni.

