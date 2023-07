Il Perugia spera nella B: bocciati Lecco e Reggina

C’è speranza in fondo al tunnel. La data tanto attesa del 30 giugno ha portato ancora più fiducia agli uomini di Santopadre. Quello che sembrava impossibile, ora può diventare realtà. La retrocessione maturata sul campo può essere cancellata a colpi di spugna grazie alle inadempienza di altre società.

Il quadro

Lo scenario è chiaro già da tempo. Sulla Reggina pende la speda di Damocle dei problemi finanziari, sul Lecco quella dei ritardi nella consegna della documentazione per la certificazione di uno stadio di casa. Le lame pare abbiano tagliato la testa di amaranto e nerazzurri. A decidere è la Covisoc che già nel pomeriggio di venerdì avrebbe fatto sapere ai calabresi di aver rifiutato la loro iscrizione alla prossima Serie B. Nella notte c’è poi stato un nuovo ribaltone che potrebbe all’esclusione anche dei lombardi. Se prima a sperare era solo il Brescia, ora torna ad esserlo anche il Perugia. Da regolamento, infatti, le riammissioni precedono i ripescaggi e quindi i biancorossi sarebbero in vantaggio sul Foggia sconfitto nella finale play off di C.

I tempi

La nuova stagione è ufficialmente iniziata. Il 7 luglio verrà comunicato l’organico della prossima Serie B. Non sarà sicuramente, però, l’ultimo step di una calda estate. Poi sarà il tempo dei ricorsi e controricorsi che allungheranno il tempo necessario a conoscere il presente e il futuro di quattro società che balleranno il ballo delle incertezze.