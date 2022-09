Borgo Trevi: la Fnp Cisl di Foligno inaugura la ventesima sede sul territorio

«Siamo consapevoli del fatto che, soprattutto in un momento di grande difficoltà come quello che stiamo attraversando, aggravato da paure e dalla solitudine imposte dalla pandemia, è nostro dovere stare vicino alle persone anziane, in difficoltà e pensionate». Si rinforzano i presidi sul territorio di Foligno: i pensionati della Cisl di questo territorio, guidati dal segretario Sante Fraccalvieri, proseguono ad investire nei centri più piccoli.

L’inaugurazione della ventesima sede

Fraccalvieri è determinato e, proprio a partire da questo mese di settembre, traguarda una cifra tonda. «Nel territorio di mia competenza – precisa – le sedi, se si esclude quella di Foligno, sono 20. In questi giorni, infatti, alle 18 esistenti se ne aggiungo 2: quella di Passaggio di Bettona (che dal 1° di settembre è aperta tutti i martedì dalle 10 alle 12) e quella di Borgo Trevi, che dal prossimo 8 settembre, giorno della sua inaugurazione, sarà aperta tutti i martedì e i giovedì dalle 10 alle 12». L’inaugurazione di questa ventesima sede, quella di Borgo Trevi (frazione di Trevi), si terrà appunto l’8 settembre alle 10, alla quale da programma sono attesi gli interventi del sindaco di Trevi Bernardino Sperandio, del segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti e del coordinatore dell’area sindacale territoriale Cisl Foligno – Spoleto Bruno Mancinelli, del segretario generale Fnp Cisl Umbria Luigi Fabiani e del segretario generale Fnp Cisl del territorio di Foligno Sante Fraccalvieri.