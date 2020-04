Botte alla moglie davanti ai figli minori: denunciato

La segnalazione al 113 era relativa ad una lite in famiglia scoppiata in un’abitazione di una frazione di Assisi. Quando gli agenti del commissariato si sono portati sul posto, hanno capito subito che c’era stato qualcosa di più di un alterco e che, anzi, un uomo aveva picchiato la propria moglie di fronte ai figli minori della coppia. Per questo la prima preoccupazione della polizia è stata quella di mettere al sicuro la donna – poi visitata al pronto soccorso – e i bambini. Il fatto, secondo quanto accertato, non era purtroppo nuovo in quel contesto familiare ma la vittima era andata avanti comunque senza denunciare, nella speranza che la situazione potesse prima o poi cambiare. Il marito – che ha poi lasciato l’abitazione – è stato invece denunciato alla procura di Perugia per maltrattamenti in famiglia e si è visto ritirare dagli agenti, in forma cautelativa, il fucile da caccia di sua proprietà.

