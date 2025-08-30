di Giovanni Cardarello

Finisce con un pari la prima trasferta stagionale del Perugia edizione 2025-2026. Finisce con un pari a casa del neopromosso Bra. Un pari maturato in pieno recupero grazie ad un rigore assegnato dal FVS per fallo di Sganzeria. Due a due il risultato finale frutto delle reti di Minaj al 46′, di Giunti al 48′ aiutato da una deviazione, di La Manta al 63′ su doppio errore di Angella e Giraudo e di Ogunseye al 102′.

La cronaca

Parte forte il Grifo che al 4′ coglie un palo con Tumbarello su assist di Kanoute. Replica al 13′ il Bra con Sinani ma la palla è a lato di poco. Al 19′ ancora pericoloso il Perugia con Riccardo, para di istinto Franzini. Al 26′ punizione di Brambilla palla poco lontana dalla porta. In pieno recupero Minaj sblocca il match con un su ribattuta. Ad inizio ripresa subito il pari con un tiro di Giunti servito da Kanoute deviato in rete. Al 53′ sciocchezza di Nwanege, Nistico’ chiama l’Fvs e c’è il rosso diretto, Perugia in dieci. Al 61′ annullato un gol a Montevago per fuorigioco. Al 68′ Bra avanti doppio errore di Angella e Giraudo e il nuovo entrato La Manta segna dal limite. All’84’ Cucciniello si divora il gol del 3-1. Al 92′ Tumbarello sfiora la traversa. Finale concitato con Sganzeria che regala al Grifo il rigore del pari. Dopo 12 minuti di recupero Giuseppe Rispoli di Locri fischia la fine al Sivori di Sestri Levante Bra-Perugia 2-2

Il commento

Il pari di Sestri Levante fa scattare un campanello di allarme potente. La rosa del Perugia è incompleta, la difesa punto di forza ha ballato molto mentre Montevago continua a non essere assistito a dovere. Dai due nuovi acquisti Manzari e Ogunseye si attende il cambio di rotta. Ma a Cangelosi serve ancora qualche innesto e non sarà facile nelle ultime 48 ore di calciomercato. Soprattutto se il budget corrisponde a zero.

Bra-Perugia il tabellino e le pagelle

Bra: Franzini 6; De Santis 6,5, Cannistrà 6 (74′ Chiesa sv), Sganzerla 5,5; Cucciniello 6, Brambilla 6,5, Pautassi 6, Tuzza 5 (64′ Lionetti 6), Campedelli 5,5 (64′ La Marca 7); Sinani 6 (97′ Di Biase sv), Minaj 7. Allenatore: Fabio Nisticò 6,5

Perugia: Gemello 6; Riccardi 5,5, Angella 5, Nwanege 4; Giunti 6,5, Joselito 5 (55′ Manzari 6), Tumbarello 6,5, Giraudo 5,5 (89’Bacchin sv); Matos 5,5, Kanoute 6; Montevago 6 (76’Ogunseye sv). Allenatore: Vincenzo Cangelosi 5,5

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri

Assistenti: Mattia Morotti di Bergamo e Usman Ghani Arshad di Bergamo.

Quarto uomo: Riccardo Dasso di Genova

Operatore FVS : Marco Sicurello di Seregno.

Reti: 46′ Minaj, 48′ Giunti, 63′ La Marca, 102′ Ogunseye

Ammoniti: Riccardi, Campedelli, Kanoute, Sganzeria, Giunti, Sinani, Sganzeria

Espulsi: Nwanege, Sganzeria