Brivido nel finale. Il Perugia torna a vincere grazie a una magia di Olivieri

di G.R.

Castori azzecca la mossa a sorpresa. Marco Olivieri non delude e tira fuori un gol di pregevole fattura che permette ai grifoni di tornare a festeggiare al triplice fischio finale come non accadeva dalla trasferta di Reggio Calabria.

Il primo tempo

Il Perugia parte subito bene non facendo notare in campo la differenza con il Genoa, squadra costruita per vincere la B ma alle prese con una crisi d’identità. Coda e compagni riescono a rendersi poco pericolosi. Al 15′ sugli sviluppi di un corner Paz cerca il grande gol dal limite sugli sviluppi di un corner ma manda fuori. Risponde dall’altra parte Sabelli che trova la parata di Gori. Ancora Grifo: Semper devia in corner la punizione dai 25 metri di Bartolomei, Curado incorna e manda sopra la traversa. Possibile sliding doors al 29′ con La Penna che assegna il rigore al Perugia ma richiamato dal Var va al monitor e vede che Coda ha colpito prima il pallone poi Santoro. Sceglie quindi di revocarlo.

Il secondo tempo

Blessin prova a cambiare subito le carte in tavola all’intervallo e manda in campo Portanova che si dimostra il più pericoloso dei rossoblù. Al 56′ Gori salva proprio su un suo tentativo rimediando alla sbavatura di Sgarbi. Al 60′ Paz imbuca per Olivieri, para Semper. Al 74′ la magia: Kouan scende sulla sinistra e serve in profondità Olivieri che di tacco si libera di Dragusin e pennella poi a giro. All’80’ ancora Portanova che manda sopra la traversa. Nei cinque minuti di recupero ancora decisiva l’on field review: il Genoa pareggia ma il gol viene annullato per carica su Gori. Termina 1-0 per il Grifo biancorosso che guadagna punti su ben cinque squadra dal Cittadella al Como, si porta a -4 dalla salvezza e almeno per un pomeriggio lascia l’ultimo posto in attesa del Venezia che alle 18 gioca a Palermo.