Bronzo per i cuochi umbri all’Emergency Food Contest a Napoli

Bella soddisfazione per i cuochi umbri del Dse – provenienti da Terni e Perugia – all’Emergency Food Contest che si è tenuto a Napoli. La squadra capitanata dallo chef Federico Manzini, insieme ai colleghi Andrea Bocchini, Mara Novelli e Victor Bertoli, ha centrato un brillante terzo posto nella sfida incentrata sulla ‘cucina in emergenza’.

Con l’attrezzatura di una cucina da campo e una ‘mistery box’ di ingredienti, in tre ore – il tempo complessivo previsto per la preparazionie – hanno cucinato per 120 persone. La mistery box comprendeva: 10 chilogrammi di pomodorini gialli, 10 chilogrammi di pasta, 2 chilogrammi di tonno in scatola, 5 chilogrammi di carne di manzo. Con questi ingredienti hanno preparato le pipe rigate al datterino giallo e tonno e, in accompagnamento, polpette di manzo alle verdurine dell’orto.

Il Dse è il Dipartimento di solidarietà ed emergenza della Federazione italiana cuochi, che opera nell’ambito delle emergenze in collaborazione con la Protezione civile, laddove ci siano necessità alimentari e non solo. L’Emergency Food Contest mette alla prova i cuochi volontari del Dse Italia ed anche l’Umbria ha il suo dipartimento che opera nelle emergenze e in ambito sociale, organizzando cene per associazioni ed onlus con i propri cuochi.