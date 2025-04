Nel 1975 la festa per il diploma, mezzo secolo dopo una cena per ritrovarsi e ricordare i bei tempi della scuola. Protagonista la 5°A dell’istituto Geometri.

Un momento per rivivere e ricordare gli anni trascorsi insieme: «Purtroppo qualcuno non c’è più, altri non è stato possibile rintracciarli in quanto già all’epoca non erano di Terni, ma alloggiavano al convitto dei Salesiani di San Francesco», sottolinea uno dei protagonisti.

Alla fine ci si è lasciati con l’auspicio di rincontrarsi presto. «Forse il prossimo autunno (magari più numerosi) quando saranno trascorsi realmente i 50 dal diploma. ‘Alla stagione dell’uva’, come avrebbe apostrofato il noto professore di disegno Orfeo Rossi. Quando a giugno, al momento degli scrutini, chi non era meritevole di promozione, con la sua voce inconfondibile, veniva così liquidato: ‘Con te ci rivedremo alla stagione dell’uva’».