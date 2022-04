Brucia camper in A1, scattano i soccorsi

Camper in fiamme nel primo pomeriggio di lunedì lungo il tratto umbro dell’autostrada A1, a circa 8 chilometri dal casello di Orvieto (Terni), in direzione Roma. Sul posto di sono portati i vigili del fuoco orvietani e gli agenti della Stradale che hanno gestito la viabilità e coordinato i soccorsi. Il mezzo è andato completamente distrutto ma non si registrano feriti: la famiglia a bordo – genitori e due bambini – è stata soccorsa dalla Polstrada e accompagnata al comando di Orvieto per garantire il necessario supporto. Fisiologici i disagi per il traffico.

