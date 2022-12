Brucia discoteca all’alba: ipotesi dolosa

Sono in corso indagini da parte dell’autorità giudiziaria sull’incendio che all’alba di venerdì, intorno alle ore 6, ha coinvolto la discoteca ‘Lido Tevereì di Ponte San Giovanni (Perugia). A quell’ora il locale notturno era chiuso e le fiamme, fra le altre cose, hanno causato il crollo parziale delle coperture e gravi danni al resto della struttura. Nessuna persona è rimasta ferita nell’accaduto e le tre squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto – unitamente al funzionario di turno e alla squadra Niat (nucleo investigativo antincendio territoriale) – si sono occupate di domare il rogo, di mettere in sicurezza l’area e di avviare i primi accertamenti investigativi. L’ipotesi dolo è fra quelle prese in considerazione. Gli edifici coinvolti dalle fiamme sono stati sottoposti a sequestro giudiziario.

Condividi questo articolo su