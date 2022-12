Brucia Lido Tevere: ipotesi dolo dietro all’incendio alla ‘casa’ del Be Queer

È andata a fuoco la ‘casa’ del Be Queer. L’incendio che ha coinvolto la discoteca Lido Tevere di Ponte San Giovanni, uno dei punti di riferimento della comunità LGBQTIA+ umbra e non solo, è scoppiato intorno alle 6 di venerdì 23 dicembre. A quell’ora il locale notturno era chiuso e le fiamme, fra le altre cose, hanno causato il crollo parziale delle coperture e gravi danni al resto della struttura. Nessuna persona è rimasta ferita nell’accaduto e le tre squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto – unitamente al funzionario di turno e alla squadra Nia (nucleo investigativo antincendio) – si sono occupate di domare il rogo, di mettere in sicurezza l’area e di avviare i primi accertamenti investigativi. Sono in corso indagini da parte dell’autorità giudiziaria e il fatto che l’incendio si sia sviluppato da più punti, dà peso all’ipotesi del dolo. Gli edifici coinvolti dalle fiamme sono stati sottoposti a sequestro giudiziario.

Lido Tevere

«Il Lido Village è un punto di riferimento da oltre 15 anni per tutta la comunità LGBTQIA+ dell’Umbria. – scrive l’Omphalos – Qua viene organizzata regolarmente la serata Be Queer di raccolta fondi, per quello che è un appuntamento di richiamo anche fuori dai confini regionali». Augurandosi che possa essere escluso un atto violento indirizzato alla comunità, l’associazione ricorda l’importante ruolo sociale svolto dal posto: «Per molte persone rappresenta una seconda casa, un luogo sicuro dove potersi esprimere liberamente fuori dai giudizi e dalle imposizioni della società». La serata in programma il 25 dicembre, una delle date di punta della stagione, è stata annullata e lo staff sta cercando un’alternativa per continuare con le prossime serate in attesa che l’edificio venga ricostruito. Sui social tantissimi messaggi di dispiacere e sconforto per un luogo che era entrato nel cuore di moltissime persone.