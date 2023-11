LE FOTO

Intervento dei vigili del fuoco di Todi nel primo pomeriggio di domenica, poco prima delle ore 14, in località Canonica per l’incendio di un garage privato. Secondo quanto riferito dal comando provinciale di Perugia del 115, l’abitazione sovrastante il garage non avrebbe riportato danni e non risultano persone coinvolte/ferite. L’operazione di spegnimento si è svolta con il supporto di una squadra della sede centrale di Perugia.