Burruchaga a Spello: «Non potevo crederci»

«Stavo tornando a casa quando ho visto due persone, di cui uno aveva un gilet della nazionale italiana. Accanto a loro ho riconosciuto un mio amico, che me lo ha presentato: ‘Lo conosci Burru?’. E io: ‘Certo che lo conosco’»: a parlare – al telefono con umbriaon.it – è Marta Rossignoli, giovanissima ragazza di Spello che ha intercettato il campione del mondo 1986 Jorge Burruchaga.

Appassionata di calcio

Marta ha soli 27 anni, ma è appassionata di calcio, ha approfondito la storia di Maradona, rivivendo grazie a filmati d’epoca le gesta del Pibe de Oro e della sua nazionale. E non poteva non riconoscere l’indimenticabile attaccante che completava il tridente con Valdano e Diego: «Anche perché con Burruchaga sono in contatto su Instagram quindi spesso vedo le foto che posta». Certo, non si aspettava di ritrovarselo a pochi passi da casa, nella sua Spello. Ma quando lo ha visto gli ha subito chiesto una foto. E l’ha condivisa con i suoi follower.

Il posto di Marta con Burruchaga