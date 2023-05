Cade dal ponteggio, grave operaio quarantenne

Sono molto gravi le condizioni di un operaio quarantenne ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria Misericordia di Perugia dopo un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di lunedì in un cantiere di Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve. Secondo quanto riporta la Nazione, l’uomo era impegnato in lavori di ristrutturazione al campanile della chiesa del borgo, quando intorno alle 13 è caduto da un ponteggio da un’altezza di circa 4 metri. Immediato l’allarme fatto scattare dai colleghi dell’operaio, che lavora per una ditta di Santa Maria degli Angeli. Vista la gravità delle sue condizioni, il quarantenne, residente nell’assisano, è stato trasportato al nosocomio del capoluogo con un’eliambulanza, dove gli sono stati riscontrati diversi traumi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Città della Pieve insieme ai tecnici dell’Usl per le indagini del caso.

