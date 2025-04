Nella notte fra sabato e domenica lo hanno trovato lungo via Garibaldi, nel centro storico di Foligno, ferito, sanguinante. L’uomo, di circa 30 anni e di origini nordafricane, è stato dapprima ricoverato all’ospedale di Foligno e poi trasportato in quello di Terni in ragione della gravità delle sue condizioni. Sarebbe caduto dalla finestra dell’appartamento dove risiede, posto al primo piano lungo la via. E – come spiega ‘Il Messaggero-Umbria‘ in un articolo di Giovanni Camirri – si tratterebbe di un incidente domestico, una caduta accidentale, senza interventi di terze persone. Escluso anche il gesto volontario. Le indagini sull’episodio sono condotte dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di Foligno, che si trova a due passi dal luogo del fatto. Da chiarire anche le condizioni dell’uomo al momento in cui sono avvenuti i fatti.