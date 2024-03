Intervento di tecnici del Comune di Terni, polizia Locale e vigili del fuoco nella mattinata di lunedì in via Ludovico Silvestri, dopo che un passante ha segnalato la caduta di una piccola parte delle vetrata artistica presente sulla facciata della sede della banca Intesa Sanpaolo. Il personale intervenuto ha verificato la situazione, avviando le procedure per la messa in sicurezza. Nell’accaduto non si registrano danni né feriti.

Condividi questo articolo su