Santopadre: «Pronto a far pace con la curva». E si riparla di stadio

«Stavo male perché avevo tolto qualcosa di importante alla piazza di Perugia. Checché ne dica qualcuno, io amo questa città. Sono tanti anni che la vivo, mi sento parte di essa. Mi sentivo veramente in debito. Ora mi sento meglio. Sono pronto a incontrare i ragazzi della curva per chiarirmi con loro rispetto ai dissapori degli ultimi tempi, gli voglio un bene dell’anima perché mi hanno sempre dato la forza nei momenti difficili. Spero che questo confronto ci sia, per il bene del Perugia», così Massimiliano Santopadre nell’intervista rilasciata alla Rai al fischio finale.

DERBY DI SUPERCOPPA A TERNI. ESORDIO COL COMO AL CURI

I ringraziamenti social

Poco dopo il post su Instagram: «Ringrazio tutti perché con questo successo ci facciamo perdonare gli errori dell’anno scorso, ridando a Perugia ciò che le era stato tolto. È la mia seconda promozione dopo quella del 2013-14, ma questa è più bella perché riscatta di tante amarezze. Sono

emozionato per aver restituito quello che, con delle mie scelte sbagliate, avevo tolto lo scorso anno. Sono felice per la gente di Perugia e la dedica per la promozione è certamente per la città».

LA VITTORIA E I TANTI MESSAGGI ISTITUZIONALI

Pastorelli: «Ora une festa. E sul Curi…»

«È stata una festa bella, piuttosto composta, anche se qualche assembramento era inevitabile – dice Clara Pastorelli a Umbria Tv – la promozione in serie B senza dubbio ci dà nuovo stimolo e nuovo impulso per l’iter stadio. In questi giorni sono partite delle osservazioni per capire meglio lo studio di fattibilità. Disponibilità c’è sia da parte della società che della Regione Umbria. È nostra ferma intenzione andare avanti. Con il presidente ho parlato questa mattina di tante cose. Nei prossimi giorni faremo una festa per celebrare questa promozione».