di Gianni Giardinieri

Mentre la Ternana continua il suo ritiro presso il ‘Mancini Park Hotel’ di Roma (oggi amichevole in famiglia, mentre ne resta da definire un’altra eventuale per sabato 10 maggio), mercoledì sera è andato in scena il secondo ed ultimo turno preliminare dei play off di serie C, che ha provveduto a scremare altre sei squadre dalla lotta per l’unico posto ancora disponibile per salire in serie B.

L’Atalanta under 23, con autorità e mostrando individualità di tutto rispetto, ha superato per 3 reti ad 1 l’ Albinoleffe in trasferta. Vittoria esterna, sempre nel girone A, anche per la Giana Erminio che si è imposta per 2 a 1 contro il Renate. Accede al primo turno nazionale anche il Catania di Mimmo Toscano, che in casa ha battuto per 1 a 0 il Potenza. Qualche brivido per i siciliani, salvati da un errore dal dischetto di Caturano quando la partita era ancora in parità. Da segnalare, in grande spolvero, bomber Inglese che pare aver ritrovato una seconda giovinezza in queste ultime settimane. Etnei che si confermano come una delle candidate principali alla vittoria finale.

Tra Crotone e Juventus Next Gen il pareggio a reti inviolate permette ai calabresi il passaggio del turno, in virtù del miglior piazzamento ottenuto nella regular season. Passa anche il Pescara di mister Baldini, che supera per 2 reti ad 1 la Pianese di Formisano. Gara mai in discussione. Infine la sfida Arezzo-Vis Pesaro, che ha visto ben due rigori sbagliati, uno per parte, e un finale thrilling con la rete di Okoro che ha regalato vittoria e passaggio del turno ai marchigiani.

Oggi alle 12.30 sorteggio per definire il primo turno nazionale: in questa occasione entreranno nel tabellone anche le terze classificate in campionato (Feralpisalò, Torres e Monopoli) e il Rimini, vincitrice della Coppa Italia. Insieme al Pescara, squadra con il miglior piazzamento tra le qualificate provenienti dai play off preliminari, saranno anche teste di serie per definire le sfide in programma domenica 11 maggio (andata) e mercoledì 14 maggio (ritorno). Poi, dal 18 maggio, anche le Fere entreranno nell’arena.