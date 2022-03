Perugia-Lecce 1-1 Ancora un rosso, poi Olivieri-gol quindi il rigore per un mani

Ancora un doppio giallo in pochi minuti, ancora un cartellino rosso per il Perugia (il terzo consecutivo), ancora a Kouan, che rientrava dalla squalifica ed era peraltro in diffida. Il secondo è arrivato per un braccio larghissimo mentre era in barriera. Una ingenuità. Ma c’è da dire che la direzione di gara dell’esordiente Santoro non convince. Nonostante tutto il Perugia va in vantaggio con un grandissimo Olivieri, ma si fa recuperare ancora su rigore, ancora per un tocco di mano in area (di Santoro, incontestabile). Finisce 1-1 al Curi col Lecce.

Il tabellino

Perugia: Chichizola, Angella, Segre, De Luca (43’st D’Urso), Olivieri (29’st Matos) , Falzerano (1’st Curado), Santoro, Kouan Oulai, Zanandrea (29’st Beghetto) , Sgarbi, Lisi (1’st Burrai). A disposizione: Taccagno, Megyeri, Gyabuaa, Mato, Murgia, Dell’Orco, Ghion. Allenatore: M. Alvini

Lecce: Gabriel (16’st Bleve), Lucioni ©, Ragusa (39’st Asencio), Coda, Tuia, Listkowski (13’st Helgason), Blin (13’st Majer), Barreca (39’st Gallo), Calabresi, Hjulmand, Rodriguez. A disposizione: Bleve, Borbei, Simic, Gendrey, Björkengren, Strefezza, Dermaku. Allenatore: M. Baroni

Marcatori: 22’st Olivieri, 44’st Coda (rig.)

Ammoniti: 17’pt Listkowski, 21’pt – 44’pt Kouan Oulai, 28’pt Falzerano, 42’pt De Luca, 45’pt Rodriguez, 4’st Blin, 18’st Calabresi, 27’st Tuia, 34’st Majer

Espulsi: 44’pt Kouan Oulai

Recupero: 1’pt – 5’st

Arbitro: Alberto Santoro della sez. di Messina

Assistenti: Fabrizio Lombardo della sez. di Cinisello Balsamo – Vittorio Di Gioia della sez. di Modena

IV Ufficiale: Andrea Ancora della sez. di Roma 1

VAR: Antonio Di Martino della sez. di Teramo

AVAR: Rodolfo Di Vuolo sez. di Castellammare di Stabia