di Giovanni Cardarello

La stagione 2025/2026 – parliamo di calcio, in particolare del campionato di serie C – inizierà ufficialmente martedì 1° luglio. Ed è la stagione per la quale si capirà, davvero, la sostanza del progetto sportivo del Perugia Calcio e del suo presidente Javier Faroni. Un progetto sportivo che, giocoforza, dovrà passare per acquisti mirati e sostenibilità ma che, vista la rosa già a disposizione, la conferma di un tecnico di grande esperienza (soprattutto a livello di preparazione atletica) come Vincenzo Cangelosi e l’innesto di uomini di categoria (e di gamba), può riservare al Grifo e ai suoi sostenitori grandi soddisfazioni.

Ma torniamo al tema del 1° luglio e dell’avvio ufficiale della stagione. Una stagione che, dopo appena una settimana, vedrà il raduno e la successiva partenza per il ritiro di Ezeiza, centro a 38 chilometri da Buenos Aires dove ha sede il Predio Deportivo Lionel Messi, il centro tecnico dell’Afa (Asociación del Fútbol Argentino), in sostanza la Coverciano dell’Argentina. Per quella data il direttore Mauro Meluso metterà a disposizione di mister Cangelosi almeno il 75% della rosa e per farlo punta a piazzare almeno altri tre colpi, oltre all’acquisto già ufficializzato di Tumbarello.

Andiamo per settore. Partiamo dalla difesa dove le azioni prevedono l’arrivo di Corsinelli e Saio. Il primo, secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Il Messaggero Umbria‘, avrebbe un accordo di massima con il Perugia e Meluso è pronto a coprire il costo del cartellino, circa 300 mila euro, mettendo sul piatto Lisi e Broh. La somma dà un valore equivalente. Il secondo, espressamente richiesto da Cangelosi, è Pietro Saio e potrebbe arrivare nell’ambito dell’affare Seghetti che, come già accennato nelle scorse settimane, è il principale indiziato per fare cassa. Il terzo colpo è in attacco dove Cangelosi, per completare il 4-3-3, ha chiesto un esterno da affiancare a Montevago e Kanoute. Il Grifo in realtà avrebbe in casa Luca Bacchin, classe 2003, appena rientrato dalla splendida stagione alla Pianese e che Formisano (ora al Livorno) vorrebbe di nuovo al suo servizio. La sua cessione porterebbe nelle casse del Perugia almeno 200 mila euro che sarebbero immediatamente reinvestiti nell’ingaggio di Michele Emmausso, ala destra classe 1997, svincolato dal Foggia. L’innesto dell’esterno d’attacco di Napoli sarebbe il tassello perfetto per il salto di qualità.

Ci sarebbe, infine, il tema delle opportunità. E parliamo nello specifico del grande mercato che ha Giovanni Giunti, pilastro del centrocampo del Perugia, classe 2005 e valore di mercato reale non inferiore al mezzo milione di euro, ma in rapida salita. Meluso lo valuta un milione. Sul mediano si concentrano le attenzioni di diversi club di serie B a partire dall’Entella e una sua cessione non è più impossibile come un tempo. Se dovesse concretizzarsi, il rimpiazzo ideale sarebbe Riccardo Calcagni, 31 anni oggi, perugino purosangue e con la grande voglia di tornare a casa dopo tre stagioni ad alto livello al Novara. Il prezzo del suo cartellino è di poco inferiore ai 300 mila euro ma la volontà del ragazzo potrebbe giocare un ruolo decisivo. L’arrivo di Calcagno potrebbe definirsi anche con la permanenza di Giunti.

Da segnalare infine un grande interesse per Andrei Motoc, classe 2002 svincolato dall’Entella. Portarlo a Pian di Massiano sarebbe un colpo perfetto per completare la batteria di difensori centrali ad ora composta da Lewis, Dell’Orco, Riccardi e dal confermato Angella. Questa, secondo quanto riporta la popolare pagina Facebook della trasmissione Un Venerdì da Grifoni, la rosa del Perugia ad oggi con le relative scadenze di contratto.

1) Angella (contratto 30 giugno 2026)

2) Bacchin (contratto 30 giugno 2027)

3) Bartolomei (contratto 30 giugno 2026)

4) Broh (contratto 30 giugno 2026)

5) Dell’Orco (contratto 30 giugno 2026)

6) Gemello (contratto 30 giugno 2027)

7) Giraudo (contratto 30 giugno 2026)

8) Giunti (contratto 30 giugno 2028)

9) Joselito (contratto 30 giugno 2027)

10) Kanoute (contratto 30 giugno 2026)

11) Lewis (contratto 30 giugno 2026)

12) Likunas (contratto 30 giugno 2027)

13) Lisi (contratto 30 giugno 2026)

14) Matos (contratto 30 giugno 2026)

15) Montevago (contratto 30 giugno 2027)

16) Polizzi (contratto 30 giugno 2027)

17) Riccardi (contratto 30 giugno 2026)

18) Seghetti (contratto 30 giugno 2026)

19) Torrasi (contratto 30 giugno 2026)

20) Viti (contratto 30 giugno 2027)

21) Yimga (contratto 30 giugno 2027)

22) Yabre (contratto 30 giugno 2027)

23) Moro (contratto 30 giugno 2027)

24) Tumbarello (contratto 30 giugno 2027)