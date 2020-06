Calendari Serie B, il Perugia esordisce il 21: tutti i dettagli dalla Lega

È arrivata l’ufficialità dalla Lega di Serie B alla ripartenza del campionato: come era nelle previsioni, le tv hanno ottenuto che non ci fosse radicale sovrapposizione con la serie A. Si gioca il 21 – anziché il 20 come tutti avevano ipotizzato – mantenendo quindi quella ‘sfalsatura’ che c’era fino alla chiusura del calcio per coronavirus. Via libera anche alle cinque sostituzioni, da distribuire in un massimo di tre momenti durante la gara. Tre i turni infrasettimanali, il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio, ultima giornata di regular season il primo agosto, inizio dei playoff il 4 agosto e finale di ritorno il 20. Playout, infine, il 7 e il 14 agosto.

Ascoli subito in campo

La notizia interessante in chiave Perugia è che l’Ascoli il 17 giugno prima sarà chiamato ad un’altra partita, contro la Cremonese, recupero della 25esima giornata, gara rinviata a metà febbraio quando già in Lombardia si sentivano gli effetti dell’ondata di contagi da coronavirus (la notizia è stata riportata dal sito gianlucadimarzio.com). Questo avrà una duplice conseguenza: trovare una squadra ancora affaticata dalla partita precedente, ma al tempo stesso già capace di rompere il ghiaccio dopo il lungo stop.

Il regolamento della Figc sulla classifica avulsa

a) Punti conseguiti negli scontri diretti

b) Differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti

c) Differenza reti dell’intero campionato

d) Maggior numero di reti segnate nell’intero campionato

e) Sorteggio playoff

Intanto continuano gli allenamenti: out Rajkovic e Benzar

Mentre continuano ad essere negativi i tamponi fatti negli ultimi giorni, il gruppo si allena sul terreno di gioco del Curi. Terapie per Benzar e Rajkovic, che comunque hanno solo lievi acciacchi dovuti all’impatto con gli allenamenti dopo il lungo stop. A poco più di due settimane dal ritorno in campo, lo staff tecnico alza il ritmo