Calendario polizia 2021, 40 anni di storia

Il 2021 si avvicina e come tutti gli anni la polizia di Stato ha realizzato il proprio calendario, presentato venerdì in diretta streaming con la partecipazione del capo della polizia Franco Gabrielli in collegamento con il ministro dell’interno Luciana Lamorgese. l calendario ripercorre 40 anni di storia iniziata nel 1981, anno della legge numero 121 che ha istituito la polizia di Stato come prima forza di polizia civile ad ordinamento speciale e delineato il sistema dell’amministrazione della pubblica sicurezza in Italia.

Come fare per acquistarlo

Anche quest’anno il ricavato dalla vendita sostiene il Progetto dell’Unicef mirato a fronteggiare il disagio minorile conseguente all’emergenza da Covid-19 e il Piano di assistenza ‘Marco Valerio’, riservato ai figli dei dipendenti della polizia di Stato, affetti da patologie croniche. Il calendario 2021 è acquistabile sul sito dell’Unicef oppure seguendo la procedura per averlo direttamente in questura, attraverso il pagamento tramite bollettino postale sul conto corrente postale 745000, intestato a ‘Comitato Italiano per l’Unicef. Come causale bisogna indicare Calendario della Polizia di Stato 2021 per il progetto Unicef ‘Emergenza Coronavirus’. Copia dell’attestazione di versamento dovrà essere presentata all’ufficio relazioni con il pubblico della questura di appartenenza. Il costo è di 8 euro per il calendario da parete e di 6 euro per quello da tavolo.