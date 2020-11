Calvi dell’Umbria conta il primo decesso con Covid

Primo decesso con Covid-19 nella comunità di Calvi dell’Umbria, riguarda un ultra 80enne. Il triste annuncio, dato sabato mattina, è del sindaco Guido Grillini: «Con immenso dolore comunico che nella notte si è avuto il primo decesso per Covid nel nostro comune. Purtroppo un testimone ed un attore principale di un pezzo di storia del nostro paese ci è stato brutalmente sottratto da questo nefasto virus. Al dolore della famiglia e a quello di tutti coloro che lo hanno conosciuto, si aggiunge il mio personale e quello dell’intera amministrazione comunale». «Tutto è iniziato circa due settimane fa – aggiunge, contattato, il primo cittadino di Calvi – con i sintomi tipici del Covid che hanno comportato il ricovero in ospedale e quindi in terapia intensiva, fino purtroppo alla triste notizia. Si trattava, prima di ammalarsi, di una persona assolutamente attiva, in buone condizioni di salute, certo in là con l’età. Ma assolutamente non parliamo di un uomo già provato o con problematiche gravi. Quanto accaduto ci ha colpiti tutti nel profondo».

