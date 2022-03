Camion di mimose prende fuoco il giorno della Festa della Donna

di P.C.

Per fortuna nessuno si è fatto male e in altri giorni neppure segnaleremmo la notizia. Ma è singolare che proprio l’8 marzo, giornata internazionale dedicata alla donna, vada a fuoco un camioncino carico di mimose, fiore simbolo della giornata.

Mimose a fuoco

È successo martedì mattina a Perugia, zona Ponte San Giovanni, lungo via dei Loggi, strada che collega la frazione a Montebello, passando per Balanzano. A prendere fuoco un furgoncino modello Scudo, alimentato a diesel e di proprietà di un venditore di fiori. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia per un intervento di routine che ha suscitato qualche commento ironico per la singolare coincidenza.