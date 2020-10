Incidente senza gravi conseguenze – né feriti – nel tardo pomeriggio di venerdì in zona Cannaiola, tra Montefalco e Trevi. Un camion è finito fuori strada per cause in via di accertamento e per il recupero è intervenuta la squadra di Spoleto dei vigili del fuoco, ma non solo: da Terni è arrivata l’autogru utile all’operazione.

