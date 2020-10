Incidente stradale autonomo nella tarda mattinata di mercoledì lungo la strada Marattana, fra Terni e Narni. Un mezzo pesante si è ribaltato a lato della carreggiata, nei pressi di una rotatoria ed a pochi passi dalla piastra logistica. Il conducente non avrebbe riportato conseguenze significative. Sul posto, le forze dell’ordine per rilevare il sinistro e gestire la viabilità ed i vigili del fuoco di Terni per le operazioni di messa in sicurezza.

